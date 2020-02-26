2020-02-26T15:45:32+03:00
Происшествия

«У него остались трое прекрасных детей»: в сгоревшей машине нашли тело сотрудника ГИБДД из Башкирии

К приезду пожарных автомобиль был полностью уничтожен, а его владелец – погиб
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии в сгоревшей машине погиб сотрудник полиции. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По данным собеседника, инцидент произошел в Абзелиловском районе Башкирии. «Лада Приора» загорелась на обочине в снегу, напротив жилого дома по улице Молодежной в деревне Альмухаметово. В машине находился ее владелец – 35-летний инспектор отдела ГИБДД одного из районов республики.

Когда на место приехали пожарные, было уже поздно. После тушения автомобиль был полностью уничтожен, а полицейский – мертв. Тело сотрудника было направлено на судмедэкспертизу.

– Сотрудник находился на выходном. Предварительная причина возгорания - перегрев двигателя автомашины. В настоящее время по данному факту руководством МВД по РБ назначена служебная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, – прокомментировали в пресс-службе МВД.

По словам брата, дома у мужчины остались жена и «трое прекрасных детей». Родственник отметил, что погибший был сильным, смелым и умным парнем, который никогда не бросит в беде и на которого всегда можно положиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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