2020-02-26T15:04:31+03:00
Общество

В Уфе СК проверит сообщение об издевательствах над слепой 93-летней бабушкой со стороны квартирантов

Правоохранители отреагировали на шумиху в СМИ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следственный комитет по Уфе начал доследственную проверку сообщения об издевательствах над слепой 93-летней бабушкой со стороны квартирантов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Правоохранители отметили, что поводом для проверки стала шумиха в СМИ.

Напомним, речь идет о ситуации вокруг Валентины Репиной из Инорса – труженице тыла и ветерана труда. Она оказалась заложницей в собственной квартире, пустив пожить в свой дом двух мужчин – уроженцев соседний республики. Впоследствии выяснилось, что у мигрантов были корыстные интересы. По информации движения «Старость в радость - Уфа», они не платили за аренду и забирали у пожилой женщины пенсию на свои нужны. Внучке бабушки квартиранты угрожали забрать ребенка и выгнать ее на улицу. Произвол удалось остановить соседям и волонтерам. Мужчины были арестованы до выяснения обстоятельств.

– В настоящее время следователями предстоит опросить саму пожилую женщину, ее родственников и арендаторов комнаты, проверить сведения о наличии нарушений ее жилищных прав, правомерность регистрации арендаторов в квартире, а также факты иных посягательств, – сообщили в СК РБ.

Следователи также намерены изучить жилищные условия пожилой женщины и узнать, нуждается ли она в дополнительной социальной поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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