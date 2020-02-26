2020-02-26T14:30:48+03:00
Общество

«Он продолжит работу»: спикер парламента Башкирии – о скандале с матерящимся главой сельсовета

Владислав КАЗАНЦЕВ
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Глава башкирского парламента Констанин Толкачев прокомментировал скандальное видео с главой Кальтовского сельсовета Владимиром Кожановым, который обматерил местного жителя.

– Разобрали в «Единой России» скандальное «кино», снятое в одном из сельсоветов Иглинского района. Пригласили в том числе «героя» этого видео. Постарались разобраться во всем на холодную голову. Практика показывает, что эмоциональные решения в подобных случаях не всегда правильные, – отметил спикер Курултая.

Толкачев назвал ситуацию «неоднозначной» – «налицо конфликт, имевший свою предысторию и произошедший между людьми, давно друг друга знающими, соседями». Так, по словам главы сельсовета, местный житель, с которым у него произошел конфликт, «далеко не ангел»: он имеет судимость, не работает, нарушает тишину и покой, устраивает гонки по деревне, и на него регулярно жалуются соседи.

– В день непосредственно конфликта «пострадавший» довел до слез секретаря сельсовета, женщину, к которой явился в отсутствие председателя, – продолжил Толкачев. – Следует учесть также, что на видео представлен не весь конфликт целиком, а только один из его участников. Перебранка же в соответствующих выражениях имела в действительности место с обеих сторон.

Глава парламента Башкирии заявил, что принял с коллегами взвешенное решение: «председатель сельсовета продолжит работу, но получит дисциплинарное взыскание». Кроме того, чиновника обяжут принести публичные извинения оппоненту, примирение с которым у него произошло в день конфликта. Толкачев сообщил, что автор видео первый подошел к Кожанову и извинился.

– Вечером они уже вместе чинили трактор и считали инцидент исчерпанным. Однако видео получило очень большой общественный резонанс, и мы не могли оставить случившееся без внимания, – добавил спикер Госсобрания.

Он отметил, что в любом случае считает подобное поведение председателя сельсовета недопустимым, и такое не должно повторяться. Он выразил надежду, что «эта история послужит хорошим уроком для тех, кто так или иначе работает с людьми и представляет органы власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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