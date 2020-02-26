В МЧС предупредили жителей Башкирии о штормовом ветре: порывы достигнут 26 м/с

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:28:32+03:00

К сильному ветру добавится еще и снег с дождем Фото: Евгения ГУСЕВА

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Республиканское МЧС предупредило жителей Башкирии о штормовом ветре. Порывы до 26 метров в секунду ожидаются сегодня вечером и завтра ночью.

В целом в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью выпадет небольшой снег, по востоку до умеренного, возможна метель. Днем к снегу прибавится еще и дождь. Местами возникнет гололед, на дорогах появятся снежные накаты.

Ветер с северо-западного направления будет переходить на юго-западное. Его скорость составит 9-14 м/с с усилениями до 18 м/с. Ночью по востоку порывы ветра достигнут 21-26 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем -2,+3°.

На трассах ночью и утром ухудшится видимость в дымке и снеге. Обзор ограничится до 1-2 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU