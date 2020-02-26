Мэр башкирского города показал «необычную находку»
Мэр города Нефтекамска Ратмир Мавлиев на своей странице «ВКонтакте» поделился фотографией «необычной находки», которую ему скинул местный житель. На снимке – шаурмичный ларек, который стоит посреди леса в окрестностях города. По словам сити-менеджера, такой же киоск «еще недавно располагался на улице Ленина».
– Видимо владелец спрятал ларёк «до лучших времен» или решил освоить новую территорию для развития бизнеса, – смеется Мавлиев. – Сомневаюсь, что лесные обитатели оценят шаурму – у животных и птиц свои гастрономические предпочтения.
В конце своего поста он пожелал землякам правильно питаться и продуктивно провести рабочую неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU