Мэр башкирского города показал «необычную находку»

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:07:30+03:00

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Мэр города Нефтекамска Ратмир Мавлиев на своей странице «ВКонтакте» поделился фотографией «необычной находки», которую ему скинул местный житель. На снимке – шаурмичный ларек, который стоит посреди леса в окрестностях города. По словам сити-менеджера, такой же киоск «еще недавно располагался на улице Ленина».

– Видимо владелец спрятал ларёк «до лучших времен» или решил освоить новую территорию для развития бизнеса, – смеется Мавлиев. – Сомневаюсь, что лесные обитатели оценят шаурму – у животных и птиц свои гастрономические предпочтения.

В конце своего поста он пожелал землякам правильно питаться и продуктивно провести рабочую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU