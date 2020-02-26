2020-02-26T12:07:30+03:00
Общество

Мэр башкирского города показал «необычную находку»

Местный бизнесмен спрятал ларек с шаурмой в лесу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

Мэр города Нефтекамска Ратмир Мавлиев на своей странице «ВКонтакте» поделился фотографией «необычной находки», которую ему скинул местный житель. На снимке – шаурмичный ларек, который стоит посреди леса в окрестностях города. По словам сити-менеджера, такой же киоск «еще недавно располагался на улице Ленина».

– Видимо владелец спрятал ларёк «до лучших времен» или решил освоить новую территорию для развития бизнеса, – смеется Мавлиев. – Сомневаюсь, что лесные обитатели оценят шаурму – у животных и птиц свои гастрономические предпочтения.

В конце своего поста он пожелал землякам правильно питаться и продуктивно провести рабочую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МЧС предупредили жителей Башкирии о штормовом ветре: порывы достигнут 26 м/с
«У погибшей девушки была свадьба»: подробности аварии в Коми, где разбилась семья из Башкирии
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
Мэр башкирского города показал «необычную находку»
В Башкирии прекращены поиски 20-летнего парня, который пропал в День влюбленных
В квартире уфимской пятиэтажки обнаружены трупы мужчины и женщины
Депутатский мандат Андрея Иванюты в Госсобрании Башкирии передали экс-министру образования
Министр финансов Башкирии отчиталась о росте доходов и расходов бюджета в 2019 году
Глава Гостранса раскрыл детали проекта кольцевой железной дороги в Уфе
В Башкирии водитель за рулем легковушки насмерть переехал лежащего на дороге человека