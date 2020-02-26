2020-02-26T11:30:21+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 20-летнего парня, который пропал в День влюбленных

Юрия Куприянова искали почти две недели
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото с ориентировки "Лиза Алерт"фото с ориентировки "Лиза Алерт"
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Спустя почти две недели в Башкирии прекратили поиски 20-летнего Юрия Куприянова. Житель города Октябрьского пропал в День влюбленных – 14 февраля. Близкие молодого человека рассказывали, что он собрал вещи под вечер и ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел. Парня разыскивали как волонтеры, так и полицейские.

О прекращении поисков сегодня, 26 февраля, заявили представители организации «Лиза-Алерт». Его смогли найти живым и невредимым. Где все это время пропадал Юрий, поисковики не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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