В Башкирии прекращены поиски 20-летнего парня, который пропал в День влюбленных
Юрия Куприянова искали почти две недели
фото с ориентировки "Лиза Алерт"
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Спустя почти две недели в Башкирии прекратили поиски 20-летнего Юрия Куприянова. Житель города Октябрьского пропал в День влюбленных – 14 февраля. Близкие молодого человека рассказывали, что он собрал вещи под вечер и ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел. Парня разыскивали как волонтеры, так и полицейские.
О прекращении поисков сегодня, 26 февраля, заявили представители организации «Лиза-Алерт». Его смогли найти живым и невредимым. Где все это время пропадал Юрий, поисковики не уточнили.
ИСТОЧНИК KP.RU