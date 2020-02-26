В квартире уфимской пятиэтажки обнаружены трупы мужчины и женщины

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:57:39+03:00

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В одной из пятиэтажек в центре Уфы были обнаружены трупы двух сожителей – 64-летних мужчины и женщины. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Тела погибших, которые уже начали разлагаться, нашли 22 февраля. Женщина лежала на диване. По данным собеседника, мужчина покончил жизнь самоубийством после кончины подруги. Об этом, в частности, говорит разность в предполагаемых временах смерти. Так, давность трупа пенсионера составляла двое суток, а его сожительницы – пять. По всей видимости, мужчина несколько дней провел с умершей, а затем совершил суицид.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили предсмертную записку. Кроме того, были изъяты два телефона и деньги – 2 тысячи евро и 2 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU