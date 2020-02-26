Депутатский мандат Андрея Иванюты в Госсобрании Башкирии передали экс-министру образования

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:41:02+03:00

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Мандат бывшего депутата Госсобрания Башкирии, а ныне и.о. главы Белорецкого района Андрея Иванюты передали экс-министру образования республики Альфису Гаязову. Соответствующее решение накануне принял региональный Центризбирком.

Гаязов является зарегистрированным кандидатом из республиканского списка, выдвинутого Единороссами. Его предшественник Иванюта, занимавший пост зампредседателя комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту, сдал свой мандат 13 февраля, чтобы возглавить Белорецкий район.

Альфис Гаязов – президент Академии наук Башкирии. Он родился в 1956 году в селе Старые Казанчи Аскинского района. Окончил Бирский пединститут в 1977 году. Там же работал на разных должностях – от секретаря комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи до декана. В 1998 году стал заведующим кафедрой педагогики в БГПУ. В 2011 году Гаязова назначили министром образования Башкирии. Республиканскую Академию наук возглавил в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU