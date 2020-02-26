Министр финансов Башкирии отчиталась о росте доходов и расходов бюджета в 2019 году
Расходная часть казны республики составила 215 млрд рублей
В правительстве отчитались о исполнении республиканской казны
Изменить размер текста:
Накануне, 25 февраля, в правительстве Башкирии были рассмотрены итоги исполнения регионального бюджета за минувший, 2019-й год.
По данным министра финансов республики Лиры Игтисамовой, объем расходов бюджета в прошлом году составил 215 млрд рублей – это на 35 млрд (или на 20%) больше, чем в 2018 году. Больше всего – 153 млрд (71,2% от общей суммы) – было потрачено на «социалку».
Объем доходов региональной казны сложился в размере 199 млрд рублей. Эта сумма так же больше, чем годом ранее. Разница составила 20 млрд рублей (или 11,2%).
ИСТОЧНИК KP.RU