2020-02-26T10:33:13+03:00
Общество

Министр финансов Башкирии отчиталась о росте доходов и расходов бюджета в 2019 году

Расходная часть казны республики составила 215 млрд рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В правительстве отчитались о исполнении республиканской казныВ правительстве отчитались о исполнении республиканской казны
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Накануне, 25 февраля, в правительстве Башкирии были рассмотрены итоги исполнения регионального бюджета за минувший, 2019-й год.

По данным министра финансов республики Лиры Игтисамовой, объем расходов бюджета в прошлом году составил 215 млрд рублей – это на 35 млрд (или на 20%) больше, чем в 2018 году. Больше всего – 153 млрд (71,2% от общей суммы) – было потрачено на «социалку».

Объем доходов региональной казны сложился в размере 199 млрд рублей. Эта сумма так же больше, чем годом ранее. Разница составила 20 млрд рублей (или 11,2%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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