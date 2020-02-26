Глава Гостранса раскрыл детали проекта кольцевой железной дороги в Уфе
Глава Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов рассказал о проекте кольцевой железной дороге в Уфе. Он отметил, что прямой электрички между городом и аэропортом не планируется, поскольку эти пункты и так свяжет кольцевой путь.
По словам чиновника, работы над кольцевой железной дороги начались с прошлого года. Проект включает в себя 23 станции и строительство дополнительных путей до уфимского аэропорта.
– Всё это войдёт в единую транспортную систему Уфы, где можно будет расплачиваться карточкой "Алга", – цитирует Мухаметьянова издание UfaTime.ru.
Стоимость всего проекта, по оценкам председателя дорожного ведомства, составляет 6 млрд рублей. Само строительство будет запущено только в 2024 году.
ИСТОЧНИК KP.RU