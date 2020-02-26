Глава Гостранса раскрыл детали проекта кольцевой железной дороги в Уфе

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:34:22+03:00

Тимур Мухаметьянов также развеял слухи о появлении электрички между городом и аэропортом

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Глава Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов рассказал о проекте кольцевой железной дороге в Уфе. Он отметил, что прямой электрички между городом и аэропортом не планируется, поскольку эти пункты и так свяжет кольцевой путь.

По словам чиновника, работы над кольцевой железной дороги начались с прошлого года. Проект включает в себя 23 станции и строительство дополнительных путей до уфимского аэропорта.

– Всё это войдёт в единую транспортную систему Уфы, где можно будет расплачиваться карточкой "Алга", – цитирует Мухаметьянова издание UfaTime.ru.

Стоимость всего проекта, по оценкам председателя дорожного ведомства, составляет 6 млрд рублей. Само строительство будет запущено только в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU