В Башкирии водитель за рулем легковушки насмерть переехал лежащего на дороге человека
В Абзелиловском районе Башкирии водитель на легковушке переехал лежащего на дороге человека. О смертельном инциденте рассказали в пресс-службе республиканской ГИБДД.
ДТП произошло вчера, 25 февраля, в пять часов утра на первом километре трассы Магнитогорск-Аэропорт. По данным дорожной полиции, 38-летний мужчина на Daewoo Nexia задавил неизвестного мужчину. Сам водитель заявил, что погибший лежал прямо на проезжей части.
фото: ГИБДД РБ
Личность пешехода устанавливается: на вид ему 40 лет, одет он в темную одежду. Правоохранители начали расследование, в ходе которого будут установлены причины и условия происшествия.
Всего за 25 февраля на территории Башкирии зафиксировано семь ДТП, в которых погиб один человек и восемь – пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU