2020-02-26T08:36:13+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель за рулем легковушки насмерть переехал лежащего на дороге человека

Личность погибшего устанавливают сотрудники полиции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Абзелиловском районе Башкирии водитель на легковушке переехал лежащего на дороге человека. О смертельном инциденте рассказали в пресс-службе республиканской ГИБДД.

ДТП произошло вчера, 25 февраля, в пять часов утра на первом километре трассы Магнитогорск-Аэропорт. По данным дорожной полиции, 38-летний мужчина на Daewoo Nexia задавил неизвестного мужчину. Сам водитель заявил, что погибший лежал прямо на проезжей части.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Личность пешехода устанавливается: на вид ему 40 лет, одет он в темную одежду. Правоохранители начали расследование, в ходе которого будут установлены причины и условия происшествия.

Всего за 25 февраля на территории Башкирии зафиксировано семь ДТП, в которых погиб один человек и восемь – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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