2020-02-26T07:32:31+03:00
Экономика

В Башкирии в прошлом году ввели 2,37 млн квадратных метров жилья

При этом показатели по Нацпроекту так и не были выполнены
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувший вторник, 25 февраля, в Уфе состоялось итоговое совещание госкомитета по строительству Башкирии. В ходе заседания глава строительного ведомства Марат Ахмадуллин завяил, что в прошлом году в Башкирии ввели 2,37 млн квадратных метров жилья. Таким образом рост жилищного строительства в республике по сравнению с позапрошлым годом составил 3,7%.

По словам башкирских чиновников, в целом по стране этот показатель составил 5%. Несмотря на то, что Башкирия «просела», республика заняла по этому показателю второе место в Приволжском федеральном округе и вошла в топ-10 регионов России.

По данным госкомитета Башкирии по строительству, показатели нацпроекта по вводу жилья в регионе выполнили лишь на 86,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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