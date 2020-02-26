Жительницу Уфы осудили на семь лет за махинации с недвижимостью

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:12:50+03:00

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На днях в Уфе вынесли приговор 52-летней жительнице Уфы, которую обвиняли в махинациях с недвижимостью. Будучи директором и учредителем ООО «СоюзПартнерСтрой», она размещала рекламу о продаже жилья в микрорайонах Колгуевский, Кузнецовский затон и Южный. Покупателям она предлагала квартиры по ценам, значительно ниже рыночных.

В суде было установлено, что с 2008 по 2014 год она заключила договора с 12 покупателями и получила от них более 30 млн рублей. Деньги она потратила по своему усмотрению.

Несмотря на все доказательства директор фирмы свою вину не признала и ущерб не возместила. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и обязал вернуть деньги потерпевшим.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU