«Салават Юлаев» в последнем матче регулярного чемпионата уступил «Ак Барсу»

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:59:11+03:00

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В минувший вторник, 25 февраля, в Казани состоялось шестое «Зеленое дерби» сезона и заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ для уфимского «Салавата Юлаева» и местного «Ак Барса». Матч завершился победой хозяев льда в основное время со счетом 3:2.

После матча стал известен и соперник подопечных Николая Цулыгина в первом раунде плей-офф. «Салават» начнет борьбу за Кубок Гагарина с серии против «Авангарда». Первый матч команды суграют уже в это воскресенье, 1 марта, в Балашихе.

Последний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» вышел для уфимских хоккеистов не удачным. Ведя по ходу встречи 2:0, юлаевцы полностью провалили второй период, пропустив три шайбы в меньшинстве. Переломить ситуацию в третьем периоде они так и не смогли.

У «Салавата» дубль сделал Сакари Маннинен, у «Ак Барса» забитыми шайбами отметились Виктор Тихонов, Андрей Педан и Артем Галимов.

ИСТОЧНИК KP.RU