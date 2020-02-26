2020-02-26T06:46:19+03:00
Общество

Производители объяснили, почему детям в Уфе кололи непроверенный инсулин

Директор научного центра сделал громкое заявление
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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Накануне история с назначением больным детям аналога инсулина в одной из больниц Уфы получила продолжение. Ранее республиканские СМИ писали о том, что родители детей, больных сахарным диабетом, были возмущены тем, что им кололи непроверенный препарат.

С заявлением о том, что аналоги не уступают оригинальному инсулину, выступил директор научно-исследовательского центра «Герофарм» Роман Драй. В беседе с корреспондентами телеканала «Звезда» он заявил, что позиция людей, выступающих против отечественного инсулина не совсем верная. Все дело в том, что заменяющие препараты, по мнению Драя, не должны проходить клинические испытания, так как они являются копиями.

- У врачей идет большая путаница: они всегда сравнивают наши препараты, которые являются копиями, с оригинальными. Фармацевтика делится на оригиналы и копии. Общественные организации, пациенты и даже некоторые врачи берут комплекс клинических исследований для оригинальной молекулы, смотрят множество исследований, а потом смотрят на копию, на наш препарат, - заявил директор научно-исследовательского центра телеканалу «Звезда».

Роман Драй подчеркнул, что копии препаратов полностью повторяют свойства оригиналов и именно поэтому их не нужно отдельно испытывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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