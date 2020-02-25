Мальчика из Башкирии, которого посреди ночи искали всем селом, нашли в десятках километров от дома

25 Февр. 2020 2020-02-25T22:22:54+03:00

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Как стало известно «КП-Уфа», пропавшего сегодня днем в Чишмах 11-летнего мальчика нашли в Уфе. Что ребенок делал там так поздно и с кем был, не сообщается. Мальчик, к счастью, жив и невредим.

Напомним, на поиски бесследно пропавшего 11-летнего Ильдара А. (имя изменено. – Ред) вышли жители поселка Чишмы, сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт. Башкортостан» и «Поиск детей – Уфа». Добровольцы прочесали с фонарями огромную территорию.

О том, что его поиски прекращены, первыми сообщили волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

По словам жителей Чишмов, ребенка обнаружили в Уфе, в парке Якутова. Подтвердить эту информацию пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU