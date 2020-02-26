Оставила предсмертную записку: в Башкирии обнаружили девушку в бессознательном состоянии
В минувший понедельник, 24 февраля, в Калтасинском районе Башкирии произошло ЧП. 16-летняя жительница села Калтасы внезапно угодила в местную больницу. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», девушка оставила предсмертное послание. К счастью, ее удалось спасти. Кто именно обнаружил ее в бессознательном состоянии не сообщается.
По словам собеседника, юную сельчанку доставили поздно вечером в Калтасинскую центральную районную больницу с признаками острого отравления. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы. Сотрудники уже изъяли мобильный телефон девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU