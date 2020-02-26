2020-02-26T06:32:38+03:00
Происшествия

Оставила предсмертную записку: в Башкирии обнаружили девушку в бессознательном состоянии

К счастью, сейчас ее жизни ничто не угрожает
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В минувший понедельник, 24 февраля, в Калтасинском районе Башкирии произошло ЧП. 16-летняя жительница села Калтасы внезапно угодила в местную больницу. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», девушка оставила предсмертное послание. К счастью, ее удалось спасти. Кто именно обнаружил ее в бессознательном состоянии не сообщается.

По словам собеседника, юную сельчанку доставили поздно вечером в Калтасинскую центральную районную больницу с признаками острого отравления. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы. Сотрудники уже изъяли мобильный телефон девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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