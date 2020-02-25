В Башкирии неизвестные проникли в кафе и похитили из сейфа полмиллиона рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T20:03:18+03:00

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Несколько дней назад в Башкирии произошло необычное преступление. Предположительно вечером, 21 февраля, в городе Туймазы неизвестные забрались в местное кафе и вскрыли сейф. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, из металлического сейфа вынесли 518 тысяч рублей.

По данным собеседника, преступники подобрали ключ и проникли в кабинет, где находился сейф. Вскрыв хранилище, они вытащили деньги и исчезли. Заявление о пропаже денег написал владелец кафе. Он обнаружил следы взлома только утром, 22 февраля.

Сейчас злоумышленников разыскивают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU