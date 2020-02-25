2020-02-25T19:50:46+03:00
Происшествия

Молодому уфимцу разорвало глаз после выстрела из пистолета

Момент нападения засняла камера наблюдения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В парня на улице выстрелил неизвестный мужчинаВ парня на улице выстрелил неизвестный мужчинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Уфе 26-летнему парню разорвало глаз после того неизвестный выстрелил ему в голову. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Собеседник пояснил, что все случилось вечером 23 февраля на улице Летчиков, рядом с домом пострадавшего. Молодого человека с тяжелой травмой глаза доставили на машине «скорой» в научно-исследовательский центр «Глазных болезней». Врачи диагностировали ему «разрыв глазного яблока справа, с выпадением оболочки».

Прибывшим в медучреждение полицейским парень объяснил, что на улице у него произошел конфликт с незнакомцем, и тот выстрелил в него из пневматического пистолета. С места происшествия криминалисты изъяли след обуви и видео с камеры наблюдения. Позже запись была обнародована пресс-службой МВД.

Момент нападения с пневматом в Уфе // 25.02.

На кадрах можно заметить, что к пострадавшему сзади подходят двое, у одного из них в руках пистолет. Молодой человек поворачивается к ним, после чего в него стреляют. В правоохранительном ведомстве сообщили, что подозреваемый уже задержан. Им оказался 16-летний уфимский подросток.

– Нападавший доставлен в отдел полиции. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства преступления, – добавили в МВД.

Отделом полиции №4 было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

ИСТОЧНИК KP.RU

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