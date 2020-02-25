Четыре мошенницы заработали на махинациях с квартирами в Уфе 16,5 млн рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:15:06+03:00

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Уфимские следователи возбудили уголовное дело по статье мошенничество в особо крупных размерах, организованное группой лиц. Фигурантами выступают черные риэлторы – четыре женщины в возрасте от 33 до 59 лет, которым удалось заработать на махинациях с квартирами 16,5 млн рублей.

По данным Следственного комитета, с 2018 по 2019 годы мошенницы вели поиск квартир, являющихся муниципальной или частной собственностью, владельцы которых должны были удовлетворить одно и требований: не иметь родственников, вести антисоциальный образ жизни, длительное время отсутствовать по месту жительства, быть мертвыми и не иметь наследников. Обвиняемые подделывали их паспорта и другие документы, после чего оформляли квартиры в собственность и продавали третьим лицам.

– Таким образом злоумышленницы похитили шесть квартир на общую сумму более 16,5 млн рублей, – рассказали в СК. – Обвиняемые были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

Ранее в отношении всех фигуранток уже возбуждались два уголовных дела – по аналогичным фактам мошенничества. Им предъявили новое обвинения. Трех женщин отпустили под домашний арест, а четвертую оставили под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU