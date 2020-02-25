Радий Хабиров предложил жителям Башкирии посмотреть на сарматское золото

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:14:11+03:00

Теперь это можно делать хоть каждый день

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В Уфе упростили условия посещения музея археологии и этнографии РАН, где хранится коллекция сарматского золота. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. Ошеломившие весь мир сокровища теперь может увидеть любой желающий каждый день с 10:00 до 17:00. Ранее в музей археологии, который служил только научной базой Института этнологических исследований, можно было попасть исключительно по предварительной заявке и группой.

– Подобные шедевры должны быть доступны всем людям, а не только учёным. Поэтому мы предприняли ряд мер, позволивших открыть музей для широкой публики, – написал руководитель республики. – Эту коллекцию действительно стоит увидеть своими глазами каждому жителю республики и каждому нашему гостю

Сарматскому золоту, по оценкам специалистов, более 2 500 лет. Его обнаружил башкирский археолог Анатолий Пшеничнюк в 1987 году. Музей, где можно посмотреть на ценные экспонаты, располагается по адрес: улица Карла Маркса, 6 (+7 (347) 272-29-79). Стоимость билетов составляет 200 (без экскурсовода) и 400 (с экскурсоводом) рублей. Пенсионерам и студентам предоставляется скидки.

ИСТОЧНИК KP.RU