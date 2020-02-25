2020-02-25T16:13:32+03:00
Общество

Из Уфы в Анапу регулярные рейсы откроют сразу три авиаперевозчика

Продолжительность полета составит 2,5 часа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полеты из Уфы в Анапу на себя возьмут "Победа", Utair и NordStarПолеты из Уфы в Анапу на себя возьмут "Победа", Utair и NordStarФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 5 июня текущего года из башкирской столицы в Анапу откроются регулярные авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

Полеты два раза в неделю – по понедельникам и пятницам – будет выполнять Boeing 737-800 авиакомпании «Победа». Из Уфы лайнер вылетит в 22:40, а из Анапы – в 17:20. В обоих случаях время указано местное для каждого аэропорта. В пути пассажиры проведут порядка двух с половиной часов.

Представители уфимского аэропорта добавили, что в рамках летнего расписания полеты в Анапу будут осуществлять также авиакомпании Utair (с 3 июня по понедельникам, средам, четвергам и субботам) и NordStar (с 9 июня по вторникам).

ИСТОЧНИК KP.RU

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