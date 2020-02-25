Башкирию накроет периферией североатлантического циклона

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:10:07+03:00

Ничего хорошего от погоды завтра ждать не придется

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В Башкирии продолжает действовать периферия североатлантического циклона, которая начала приближаться к республике с вечера 23 февраля. В связи с этим в регионе усилились ветра и участились низовые метели.

Согласно прогнозам синоптиков Башгидромета, грядущей ночью и на протяжении всего дня 26 февраля в республике ожидается мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах побушует метель, на дорогах возникнет гололед, снежные заносы и накаты. На проводах и деревьях отложится мокрый снег.

Дополнительные проблемы создаст сильный юго-восточный ветер. Утром и днем возможны усиления ветра до 15-20 метров в секунду. На температуре воздуха это никак не скажется. Ночью 0, -5°, а днем -2, +3°.

ИСТОЧНИК KP.RU