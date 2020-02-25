2020-02-25T15:40:15+03:00
Общество

«Легче вас уволить»: Радий Хабиров намерен «вычищать ряды» чиновников из-за плохих светильников

Качественное освещение установлено только в девяти районах Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Сегодня, 25 января, глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал чиновников за некачественную работу по установке наружного освещения. Согласно докладу министра ЖКХ Бориса Беляева, только в девяти муниципалитетах республики светильник соответствуют заявленным требованиям. Никаких проблем не возникло в Зилаирском, Краснокамском, Мелеузовском и Шаранском районах, а также в городах Уфа, Кумертау, Межгорье, Нефтекамск и Салават. Тем временем в 36 районах и четырех городах светильники не соответствуют техзаданиям, а в 13 районах они и вовсе не прошли лабораторные испытания. Муниципалитеты начали претензионно-исковую работу по фактам установки некачественных систем освещения.

– Соберите информацию, как муниципалитеты провели эту претензионно-исковую работу. Я хочу глубоко и внимательно проанализировать эту историю, – подчеркнул Радий Хабиров. – Когда я увидел районы, которые находятся в «красной зоне» [не прошедшие лабораторных испытаний], решил вам больше денег не давать. Но это неправильно. Из-за вашей безалаберности, безответности люди, что ли, будут страдать? Мне легче вас уволить. Будем вычищать наши ряды.

Хабиров также выразил недоумение действиями глав районов, которые оплатили не соответствующие требованиям светильники. По его мнению, чиновники «весь мусор, который есть, собрали и установили».

Напомним, на сегодняшней оперативке в правительстве руководитель Башкирии пригрозил главам районов «общением с прокуратурой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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