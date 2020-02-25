2020-02-25T13:58:33+03:00
Общество

«Да, мне хочется флирта»: красавица из Башкирии попала в провокационное ТВ-шоу

Участники проголосовали за то, чтобы оставить Зарину Ибатуллину на проекте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Найти свою любовь на «Доме-2» отправилась еще одна жительница Башкирии – Зарине Ибатуллиной 26 лет, она родом из города Белебея и работает в ЗАГСе. Девушка надеется построить отношения с популярным участником проекта Даней Сахновым. Она заявила, что считает парня своей судьбой. Он в свою очередь выражает скепсис. По его мнению, они с Зариной не сходятся по гороскопу.

– Я увлекаюсь астрологией, и считаю, что звезды покажут нам путь. Я доверяю звездам, и знаю, что здесь на проекте ждет меня моя судьба. – сказала Зарина в интервью «Дому». – Мое главное качество – я умею уступать и быть слабее мужчины, чего не было у Тани Строковой [бывшей девушки Сахнова]. Я не хочу размениваться на однодневные отношения. Да, мне хочется флирта, но с этого же все и начинается, и я хочу, чтобы был серьезный конец.

После беседы с Зариной на кастинг-шоу другие участники решили оставить ее на проекте.

Напомним, в январе текущего года «Дом-2» покинула другая уроженка Башкирии. Анастасия Иванова из Ишимбая ушла с программы вместе с молодым человеком.

Красавица из Башкирии попробует себя на "Доме-2" // 25.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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