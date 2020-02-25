2020-02-25T13:08:48+03:00
Происшествия

Пожилой мужчина из Башкирии совратил 15-летнюю внучку с ДЦП

Заявление на подозреваемого написала его собственная жена
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина дал признательные показанияМужчина дал признательные показания
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В башкирском городе Бирске по подозрению в совращении внучки задержали 63-летнего мужчину. Об этом сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, что с соответствующим заявлением в полицию днем 23 февраля обратилась бабушка 15-летней потерпевшей. Пенсионерка сказала сотрудникам, что буквально десять минут назад ее супруг в их собственном доме совершил в отношении внучки «развратные действия сексуального характера». Известно, что школьница состоит на учете у психиатра с диагнозом ДЦП.

Полицейские объявили подозреваемого в розыск. В скором времени его удалось задержать. На допросе мужчина дал признательные показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

ИСТОЧНИК KP.RU

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