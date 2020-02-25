Гострудинспекция Башкирии расследует инцидент с мужчиной, которого на работе засосало в трубу
Республиканская Гострудинспекция взялась за расследование несчастного случая на одном из уфимских предприятий. Как ранее сообщала «КП-Уфа», 19 февраля 39-летнего работника потоком воздуха засосало в вентиляционную шахту.
– Во время проведения работ по откачке грунтовых вод из воздухозаборной камеры компрессора установки каталитического крекинга машинист газодувных машин оказался в опасной зоне, и его засосало в трубопровод. Тело пострадавшего обнаружили на высотной отметке три метра, – пояснили в пресс-службе Гострудинспекции.
В надзорном ведомстве намерены определить обстоятельства и причины случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU