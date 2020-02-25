Радий Хабиров вошел в топ-20 мужчин года

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:52:06+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров занял 12-е место в списке мужчин 2019 года. Рейтинг составила мониторинговая компания «Медиалогия». Он построен по количеству сообщений в российских СМИ: от ТВ до интернет-издания – в общей сложности, более 53 тысяч источников. Замер проводили с 18 февраля 2019 года по 18 февраля 2020.

Руководитель Башкирии обошел в рейтинге нескольких губернаторов. Среди них Сергей Аксенов (Крым, 20-е место), Рустам Минниханов (Татарстан, 19-е), Игорь Руденя (Тверская область, 18-е), Рамзан Кадыров (Чечня, 17-е). Алексей Текслер (Челябинская область, 16-е). Позади Хабирова также оказались новый премьер-министр правительства России Михаил Мишустин и патриарх Кирилл.

В первую тройку вошли президент России Владимир Путин, зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU