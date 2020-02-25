На реке Белой в Башкирии обнаружили труп мужчины
Инцидент произошел в городе Стерлитамаке
В причинах и обстоятельствах смерти мужчины разберутся правоохранительные органыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня, 25 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщили о гибели мужчины на реке Белой. О смертельном инциденте рассказал председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.
– 22 февраля в Стерлитамаке из реки Белой извлечено тело мужчины. В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются причины и обстоятельства смерти мужчины, – сообщил глава профильного ведомства.
Гумеров на том же совещании раскрыл подробности пожара, в результате которого погиб двухлетний ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU