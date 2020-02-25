Радий Хабиров поручил наградить фельдшера скорой, которая в одиночку помогала участникам массовой аварии

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:08:04+03:00

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На сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил «найти и наградить» фельдшера «за человеческое участие» при оказании помощи пострадавшим в массовом ДТП на трассе М-5. Напомним, накануне, 24 февраля, на 26-километровом участке автодороги произошло 10 аварий с более чем тридцатью машинами. По словам главы республики, он заприметил женщину-медика во время телерепортажа с места происшествия.

– Так мне понравилась фельдшер. Вот это настоящий врач, на мой взгляд. Машина скорой помощи просто мимо проезжала, тем не менее она [фельдшер] выскочила и вся в снегу ходила в каждую машину стучалась, узнавала кому помощь нужна. Вы ее найдите и поощрите ее. Вот такие врачи у нас должны быть. Не сидела в тепле в своей машине, а вся в снегу предлагала людям помощь. Вот это медицина, вот это люди, я считаю.

Саму массовую аварию руководитель региона назвал «настоящим ЧП» и поручил улучшить меры по информированию горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU