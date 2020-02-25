«Погиб в день своего рождения»: подробности пожара в Башкирии, унесшего жизнь двухлетнего мальчика

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:25:37+03:00

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Сегодня, 25 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии были озвучены подробности трагического инцидента в селе Юлдашево, где загорелся дом, в котором находились трое детей. Пожар вспыхнул в минувшую пятницу, 21 февраля. Мальчики в возрасте от двух до шести лет находились одни дома: отец был на работе, а мать отлучилась.

– Трое малолетних детей получили отравление продуктами горения, – рассказал глава госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. – Пожарный извещатель сработал, однако дети не смогли выйти из дома, так как дверь была заперта. Из троих пострадавших детей двухлетний ребенок скончался в автомобильной скорой медицинской помощи. Четырех- и семилетний мальчики находятся в реанимации. Трагедия этого пожара заключается также в том, что двухлетний мальчик погиб в день своего рождения.

Напомним, Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку по факту пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU