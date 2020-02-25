2020-02-25T09:01:08+03:00
Общество

«Надежда есть»: Жена пропавшего с детьми Артема Мазова рассказала о результатах последнего биллинга

Женщина надеется увидеть супруга и сыновей живыми и здоровыми
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эльмира Мазова не теряет надежды и верит, что ее муж и дети живы, и скоро вернутся домой.Эльмира Мазова не теряет надежды и верит, что ее муж и дети живы, и скоро вернутся домой.
Изменить размер текста:

Уже четыре месяца от 37-летнего Артема Мазова, который пропал в Уфе с двумя маленькими сыновьями, нет вестей. Его жена Эльмира Мазова не теряет надежды и верит, что ее муж и дети живы, и скоро вернутся домой.

Женщина рассказала «Комсомолке», что правоохранители еще раз провели биллинг. К сожалению, никаких зацепок он так и не дал – телефон Артема был включен в последний раз в на территории санатория «Речные зори» - там же, где спустя два дня после пропажи были найдены автомобиль мужчины и надувной матрас.

Эльмира призналась, что обратилась к эзотерикам за помощью.

- Обращалась к гадалкам, говорят, что живы, но, где находятся, не говорят. Надежда есть, и я ее не теряю, - сказала уфимка.

Напомним, что Артем Мазов пропал 26 октября вместе с двумя сыновьями – Ильей и Славой. Мужчина взял детей и уехал в неизвестном направлении. На следующий день полицейские найдут его автомобиль на территории санатория «Речные зори», здесь же – надувной матрас на берегу водоема, принадлежащий семье. Также известно, что Мазов накануне своего исчезновения купил бельевую веревку. Отца с двумя детьми искали спасатели, водолазы, правоохранители. Но все тщетно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радий Хабиров поручил наградить фельдшера скорой, которая в одиночку помогала участникам массовой аварии
На какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в Башкирии
«Надежда есть»: Жена пропавшего с детьми Артема Мазова рассказала о результатах последнего биллинга
«Погиб в день своего рождения»: подробности пожара в Башкирии, унесшего жизнь двухлетнего мальчика
94-летней бабушке из Уфы, которую квартиранты травили уксусом, помогли волонтеры
Радий Хабиров пригрозил главам районов прокуратурой
В Уфе загорелась гостиница: эвакуировано 80 человек
В Башкирии водитель «Гранты» сбил пятилетнего ребенка
В ЗАГСе Уфы назвали самые оригинальные имена новорожденных
Ехал на учебу на попутке: подросток из Башкирии погиб в аварии на пути в Екатеринбург
В Башкирии разыскивают пропавшего в День влюбленных 20-летнего парня
В Уфе женщина, представившись соцработником, похитила крупную сумму у пенсионерки
Уфимка привязала собаку на морозе возле торгового центра и ушла гулять по магазинам
Стало известно, каким в Башкирии будет конец февраля и начало марта
Пропавшая четыре года назад 27-летняя девушка из Башкирии приехала на похороны отца
На трассе М-5 в Башкирии за несколько часов произошло 10 аварий