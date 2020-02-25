«Надежда есть»: Жена пропавшего с детьми Артема Мазова рассказала о результатах последнего биллинга

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:01:08+03:00

Эльмира Мазова не теряет надежды и верит, что ее муж и дети живы, и скоро вернутся домой.

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Уже четыре месяца от 37-летнего Артема Мазова, который пропал в Уфе с двумя маленькими сыновьями, нет вестей. Его жена Эльмира Мазова не теряет надежды и верит, что ее муж и дети живы, и скоро вернутся домой.

Женщина рассказала «Комсомолке», что правоохранители еще раз провели биллинг. К сожалению, никаких зацепок он так и не дал – телефон Артема был включен в последний раз в на территории санатория «Речные зори» - там же, где спустя два дня после пропажи были найдены автомобиль мужчины и надувной матрас.

Эльмира призналась, что обратилась к эзотерикам за помощью.

- Обращалась к гадалкам, говорят, что живы, но, где находятся, не говорят. Надежда есть, и я ее не теряю, - сказала уфимка.

Напомним, что Артем Мазов пропал 26 октября вместе с двумя сыновьями – Ильей и Славой. Мужчина взял детей и уехал в неизвестном направлении. На следующий день полицейские найдут его автомобиль на территории санатория «Речные зори», здесь же – надувной матрас на берегу водоема, принадлежащий семье. Также известно, что Мазов накануне своего исчезновения купил бельевую веревку. Отца с двумя детьми искали спасатели, водолазы, правоохранители. Но все тщетно.

ИСТОЧНИК KP.RU