2020-02-25T09:26:34+03:00
Общество

94-летней бабушке из Уфы, которую квартиранты травили уксусом, помогли волонтеры

Пожилая женщина пустила к себе двух мигрантов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: АНО "Старость в радость - Уфа"Фото: АНО "Старость в радость - Уфа"
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Волонтеры АНО «Старость в радость - Уфа» помогли 94-летней Валентине Репиной. Пожилая женщина пустила к себе в квартиру и прописала двух выходцев из бывших союзных республик. Мигранты не платили за аренду, забирали у бабушки половину пенсии, травили ее уксусом. Досталось и совместно проживающей внучке Валентины – Катю запугали тем, что через органы опеки у нее заберут ребенка, а саму девушку выбросят на улицу.

Тотальный произвол смогли остановить соседи, вызвавшие полицейских. Правоохранители задержали квартирантов до выяснения обстоятельств. Волонтеры АНО «Старость в радость - Уфа» организовали сбор средств для Валентины и ее небольшой семьи. Неравнодушные люди скинулись им на продуктовую корзину.

– Огромнейшее спасибо небезразличным людям, которые оказывают личную помощь. Сейчас для них важна любая поддержка! – написали активисты.

Узнать о том, как помочь бабушке Вале, можно в сообществе «Старость в радость».

ИСТОЧНИК KP.RU

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