Радий Хабиров пригрозил главам районов прокуратурой

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:27:58+03:00

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Сегодня, 25 февраля, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве Радий Хабиров обрушился с резкой критикой в адрес «некоторых глав районов». Поводом для жестких заявлений стал срыв мусорной реформы в ряде муниципалитетов.

- К некоторым главам у меня есть претензии, они знают. Пусть будут готовы лично мне объясняться, почему такое происходит. Есть у нас вопросы и по ценовой политике покупки контейнеров (для мусора. – Ред.). Я хочу сначала сам с ними переговорить. У меня был соблазн передать материалы в прокуратуру, но я хочу вас послушать для начала, - заявил Радий Хабиров.

По его словам, если после личной беседы по поводу мусорной реформы он услышит что-то внятное, то глава продолжит работать на посту. В противном случае, чиновнику придется распрощаться с должностью и начать «общаться с прокуратурой».

ИСТОЧНИК KP.RU