2020-02-25T08:05:24+03:00
Происшествия

В Уфе загорелась гостиница: эвакуировано 80 человек

Среди них пятеро детей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 25 февраля, в Уфе загорелась гостиница «Евразия». На вызов о задымлении в здании, расположенном на улице Златоустовской, были направлены 24 человека личного состава МЧС и другие экстренные службы.

По прибытии спасатели выяснили, что в подвальном помещении произошло загорание электрощита на площади в полтора «квадрата». Пожар был потушен, обошлось без пострадавших. До приезда МЧС администрация гостиницы эвакуировала 80 человек, среди них - пятеро детей.

В причинах пожара и его обстоятельствах разберется дознаватель.

В Уфе загорелась гостиница // 25.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радий Хабиров поручил наградить фельдшера скорой, которая в одиночку помогала участникам массовой аварии
На какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в Башкирии
«Надежда есть»: Жена пропавшего с детьми Артема Мазова рассказала о результатах последнего биллинга
«Погиб в день своего рождения»: подробности пожара в Башкирии, унесшего жизнь двухлетнего мальчика
94-летней бабушке из Уфы, которую квартиранты травили уксусом, помогли волонтеры
Радий Хабиров пригрозил главам районов прокуратурой
В Уфе загорелась гостиница: эвакуировано 80 человек
В Башкирии водитель «Гранты» сбил пятилетнего ребенка
В ЗАГСе Уфы назвали самые оригинальные имена новорожденных
Ехал на учебу на попутке: подросток из Башкирии погиб в аварии на пути в Екатеринбург
В Башкирии разыскивают пропавшего в День влюбленных 20-летнего парня
В Уфе женщина, представившись соцработником, похитила крупную сумму у пенсионерки
Уфимка привязала собаку на морозе возле торгового центра и ушла гулять по магазинам
Стало известно, каким в Башкирии будет конец февраля и начало марта
Пропавшая четыре года назад 27-летняя девушка из Башкирии приехала на похороны отца
На трассе М-5 в Башкирии за несколько часов произошло 10 аварий