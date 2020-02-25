В Уфе загорелась гостиница: эвакуировано 80 человек

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:05:24+03:00

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Сегодня утром, 25 февраля, в Уфе загорелась гостиница «Евразия». На вызов о задымлении в здании, расположенном на улице Златоустовской, были направлены 24 человека личного состава МЧС и другие экстренные службы.

По прибытии спасатели выяснили, что в подвальном помещении произошло загорание электрощита на площади в полтора «квадрата». Пожар был потушен, обошлось без пострадавших. До приезда МЧС администрация гостиницы эвакуировала 80 человек, среди них - пятеро детей.

В причинах пожара и его обстоятельствах разберется дознаватель.

В Уфе загорелась гостиница // 25.02.

ИСТОЧНИК KP.RU