2020-02-25T07:26:30+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель «Гранты» сбил пятилетнего ребенка

Малыш госпитализирован
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Во второй половине дня 24 февраля в Нуримановском районе Башкирии был совершен наезд на ребенка. Как рассказали в Госавтоинспекции республики, инцидент случился в селе Красная горка. 36-летний уфимец ехал на "Ладе Гранта" по улице Дорожной, когда перед его автомобилем внезапно появился пятилетний мальчик. Ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте и угодил прямо под колеса.

В результате ДТП малыш получил различные травмы. Его госпитализировали в больницу.

Дорожная полиция ведет разбирательство по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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