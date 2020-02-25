В Башкирии водитель «Гранты» сбил пятилетнего ребенка

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:26:30+03:00

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Во второй половине дня 24 февраля в Нуримановском районе Башкирии был совершен наезд на ребенка. Как рассказали в Госавтоинспекции республики, инцидент случился в селе Красная горка. 36-летний уфимец ехал на "Ладе Гранта" по улице Дорожной, когда перед его автомобилем внезапно появился пятилетний мальчик. Ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте и угодил прямо под колеса.

В результате ДТП малыш получил различные травмы. Его госпитализировали в больницу.

Дорожная полиция ведет разбирательство по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU