2020-02-25T07:07:07+03:00
Общество

В ЗАГСе Уфы назвали самые оригинальные имена новорожденных

Среди таковых Белатриса, Афина и Нурлан
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В ЗАГСе Советского района Уфы в прошлом году зарегистрировали 1843 малыша, большинство из них - 932 ребенка - мальчики. Кроме того, за год на свет родились 15 двойняшек и одна тройня.

Мальчуганов чаще всего называли Аланами и Даниилами, а девочек Софиями, Аминами и Камиллами. Однако некоторые родители предпочли дать своим чадам оригинальные имена. Так, по информации мэрии Уфы, в Уфе в 2019 году родились Илана, Жанель, Белатриса и Афина, а также Нурлан, Хайдар и Адам.

Судя по статистике, за минувший год каждый второй брак распался: заключено было 1430 союзов, а расторгнуто 730.

ИСТОЧНИК KP.RU

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