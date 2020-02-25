Ехал на учебу на попутке: подросток из Башкирии погиб в аварии на пути в Екатеринбург

25 Февр. 2020 2020-02-25T06:44:11+03:00

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Смертельная авария случилась вечером 24 февраля близ Михайловска в Свердловской области. На скользкой трассе «четырнадцатая» вылетела на встречную полосу и попала под фуру. Один человек погиб, трое пострадали. Как сообщает портал Е1.RU со ссылкой на собственный источник, автомобиль направлялся из Башкирии в Екатеринбург.

Погибшим оказался 16-летний подросток, который направлялся в столицу Урала на учебу. Он сидел на заднем сидении слева.

— Нам сообщить-сообщили, но просто, что погиб пассажир на заднем сидении, со слов водителя, что это он. Водитель не знакомый с ним, в состоянии шока находится. Сначала позвонили из больницы Михайловска, что пассажир в тяжелом состоянии. Мы уже выехали, как перезвонили, что умер, увезли в морг. Сказали приезжать завтра днем за трупом, - рассказал журналистам родственник погибшего студента.

ИСТОЧНИК KP.RU