В Башкирии разыскивают пропавшего в День влюбленных 20-летнего парня
Юрий Куприянов ушел из дома и не вернулся
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В Октябрьском уже 10 дней родные разыскивают 20-летнего Юрия Куприянова, который вышел из дома в День влюбленных 14 февраля и пропал. Со слов близких, Юрий собрался и ушел в 19:23, с тех пор его никто не видел.
Приметы: рост 187 см, волосы чёрные вьющиеся, глаза карие большие.
Одет в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки.
- Помогите! Очень сильно переживаем, места себе не находим! Сообщите кому, что известно! – написала его сестра.
Если вам известно о местонахождении Юрия, позвоните в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU