В Башкирии разыскивают пропавшего в День влюбленных 20-летнего парня

25 Февр. 2020 2020-02-25T06:16:36+03:00

Юрий Куприянов ушел из дома и не вернулся

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В Октябрьском уже 10 дней родные разыскивают 20-летнего Юрия Куприянова, который вышел из дома в День влюбленных 14 февраля и пропал. Со слов близких, Юрий собрался и ушел в 19:23, с тех пор его никто не видел.

Приметы: рост 187 см, волосы чёрные вьющиеся, глаза карие большие.

Одет в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки.

- Помогите! Очень сильно переживаем, места себе не находим! Сообщите кому, что известно! – написала его сестра.

Если вам известно о местонахождении Юрия, позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU