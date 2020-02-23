Поиски пропавшей месяц назад жительницы Башкирии закончились трагедией
Волонтеры искали ее с середины января
Фото: соцсети
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Вчера, 22 февраля, представители регионального отряда "Лиза Алерт" сообщили печальную новость. Поиски Ляйсан Шариповой, длившиеся больше месяца, закончены, 48-летнюю женщину обнаружили мертвой. Где именно и при каких обстоятельствах погибла жительница Башкирии, волонтеры не уточняют.
Напомним, семья объявила Ляйсан в розыск еще 14 января. В тот день женщина вышла из дома в селе Верхнеяркеево Илишевского района и бесследно пропала, связи с ней не было.
"КП-Уфа" приносит соболезнования родным и близким Ляйсан Шариповой.
ИСТОЧНИК KP.RU