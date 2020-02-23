Радий Хабиров записал видеопоздравление с Днем защитника Отечества
Сегодня, 23 февраля, вся страна отмечает День защитника Отечества. Глава Башкирии Радий Хабиров выложил на своей странице поздравление в виде ролика.
- Сегодня у нас очень важный день - День защитника Отечества. У нас будет очень много мероприятий. Мероприятия, посвященные вам, дорогие защитники! Я хотел всем пожелать мирного неба, доброго здоровья! Мы со своей стороны сделаем так, чтобы люди жили комфортно, а вы нас защищайте, - обратился с экранов Хабиров.
Руководитель региона также возложил живые цветы к памятнику, посвящённому подвигу Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина в парке Победы и к стеле, посвящённой героям – уроженцам Ишимбайского района, откуда он родом.
Глава Башкирии выложил видеопоздравление с Днем защитника Отечества.
ИСТОЧНИК KP.RU