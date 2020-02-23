В Башкирии пьяный водитель задавил насмерть мужчину

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:11:29+03:00

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Вечером 22 февраля в Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. По информации Госавтоинспекции республики, в Абзелиловском районе под колесами "Ларгуса" погиб 55-летний мужчина. Он шел по улице Рауфа Давлетова в селе Аскарово, когда его сбил 27-летний парень на "Ладе".

Мужчина получил тяжелые травмы. Приехавшие медики уже ничем не могли ему помочь, лишь констатировали смерть.

- Известно, что водитель управлял транспортом в состоянии сильного алкогольного опьянения, - пояснили в региональной ГИБДД.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU