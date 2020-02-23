В Башкирии пьяный водитель задавил насмерть мужчину
ДТП случилось в селе Аскарово
Фото: ГИБДД Башкирии
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Вечером 22 февраля в Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. По информации Госавтоинспекции республики, в Абзелиловском районе под колесами "Ларгуса" погиб 55-летний мужчина. Он шел по улице Рауфа Давлетова в селе Аскарово, когда его сбил 27-летний парень на "Ладе".
Мужчина получил тяжелые травмы. Приехавшие медики уже ничем не могли ему помочь, лишь констатировали смерть.
- Известно, что водитель управлял транспортом в состоянии сильного алкогольного опьянения, - пояснили в региональной ГИБДД.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU