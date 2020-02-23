2020-02-23T11:18:51+03:00
Общество

«Плакала, вся покусанная»: найденную под Уфой окровавленную собаку забрали домой

Животному уже оказывают помощь
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На днях жители уфимской Чесноковки стали свидетелями душераздирающего зрелища. По улицам поселка бродила одинокая собака, сильно израненная.

- Собака сидела на дороге и издавала медвежьи звуки, плакала, вся покусанная, кровь капает. С шеи свисает ошейник, глаз заплыл. Подошла кучка собак, стали на нее рычать, я их кое-как отогнала, они отбежали, - рассказала уфимка в одном из пабликов.

Раз на животном был ошейник, значит, есть и владелец, предположили пользователи.

- Хозяин, отзовись! Забери собаку, вылечи! Где твоя совесть? - возмущалась горожанка, пришедшая на выручку псу.

Огласка принесла плоды и, как позже выяснилось, владелец собаки все же нашелся. По словам местных жителей, хозяйка забрала животное домой, ему уже оказывают помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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