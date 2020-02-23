2020-02-23T08:25:32+03:00
Общество

В Башкирии 94-летний ветеран на экскурсии подорвал снаряд

Фронтовика специально пригласили на полигон
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фронтовику особенно понравился робот для обезвреживания бомбФронтовику особенно понравился робот для обезвреживания бомб
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В Башкирии военнослужащие решили сделать необычный подарок 94-летнему фронтовику-инженеру Фаляху Гилязову. Его вместе с супругой пригласили в инженерное соединение Центрального военного округа (ЦВО) под Уфой.

Здесь ветерану показали современную военную технику, из которой ему особенно приглянулся робот «Кобра», предназначенный для обезвреживания самодельных взрывных устройств.

Провели пенсионера и на полигон, где военные показали новые способы выполнения подрывных работ. Сам ветеран тоже не устоял перед шансом подорвать снаряд.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, Фатих Галязов был призван на войну в 1944 году после курсов подготовки в 84-м стрелковом полку. За свою службу он удостоился наград «За победу над Германией» и «За боевые заслуги».

«Это было очень страшное время. Когда я попал на фронт, мне было 17 лет. Идешь, идёшь — вдруг начинаются стрельбы. Быстро прыгаешь в окопы, переведешь дух и дальше в бой. Нас жалели наши командиры, укрывали собой. Вероятнее всего, благодаря им многие из молодых и остались живые», — поделился воспоминаниями с военными ветеран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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