2020-02-23T07:32:50+03:00
Общество

На улице в Башкирии засняли раздетую девушку

Незнакомка обсыпала себя мукой
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: инстаграмФото: инстаграм
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Молодая жительница Туймазов устроила настоящее шоу на одной из городских площадок. 24-летняя девушка разделась и высыпала на себя два пакета муки. Все свои действия она записала на видео, которое позже попало в социальные сети.

На кадрах видно, как девушка в лифе от купальника и шортиках сначала выбирает лучший фон для съемки, а потом под сигналы проезжающих водителей высыпает на себя два пакета муки. Самой героине ролика определенно весело, хотя явно зябко.

На своей страничке девушка объяснила, что сделала это, так как участвовала в баттле.

Не все пользователи оценили такой перфоманс. Многие укорили ее, мол, матери двоих детей не пристало оголяться у всех на виду. Другие же отнеслись к поступку девушки с юмором.

- Расслабьтесь, учитесь радоваться жизни и получать удовольствие от минуток безрассудства. Мать, двое детей, какая разница. Расслабьтесь! Это пойдет вам на пользу! Я бы тоже босиком в плавках пробежался, - написал Александр Е.

Напомним, ранее в Октябрьском другая девушка обливала себя молоком на глазах прохожих.

Девушка разделась и обсыпалась мукой в Башкирии // 23.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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