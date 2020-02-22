2020-02-22T20:02:31+03:00
Общество

Синоптики объяснили причину аномально теплой зимы в Башкирии

Дело в том, что в регионе погоду определяют атлантические воздушные массы
Яна БАЗЕКИНА
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В погодных аномалиях виноваты арктические воздушные массыВ погодных аномалиях виноваты арктические воздушные массыФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики объяснили, почему в Башкирии царит аномально теплая погода. В беседе с изданием UfacityNews.ru начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова рассказала, что в последние несколько месяцев погоду в регионе определяют атлантические воздушные массы. И хотя температура воздуха в январе-феврале больше напоминала весенние месяцы, рекорды по температурному режиму и количеству осадков до сих пор не перекрыты. Так, например, в январе средняя температура воздуха превышала норму почти на 9,2 градуса, но в 2007 году было еще теплее. Очень теплым февраль был и в 2016 году, тогда среднемесячная температура была выше нормы на 9,3 градуса, и в 2002 году – тогда термометры показывали на 9 градусов выше нормы.

- По количеству осадков тоже рекорд не перекрываем: на данный момент их выпало больше месячной нормы где-то на 138-140 миллиметров. Самый влажный февраль наблюдался в 2008 году – тогда выпало около 2,5 месячной нормы осадков, - рассказала Гульназ Загитова.

Также синоптики предупредили, что в эти выходные в Башкирию придет похолодание: средняя температура воздуха ночью составит -4; -9 градусов, в отдельных районах при прояснении подморозит до -17. Днем термометры покажут -4; +1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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