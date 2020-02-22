2020-02-22T17:04:00+03:00
Общество

«Чтобы с вами в старости так поступили ваши дети!»: в Башкирии неизвестные выбросили коробку со щенками на помойку

Неравнодушные люди подобрали малышей и теперь ищут им кормящую мать
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На днях жительница Дюртюлей Алина С. отправилась на помойку, чтобы выкинуть мусор. Внимание девушки привлекла странная коробка, откуда доносилось сопение и кряхтение. Заглянув внутрь, Алина обомлела: в коробке копошились и сладко посапывали пятеро щенков всего две-три недели от роду. В коробку «заботливые» хозяева кинули корку хлеба, после чего оставили малышей погибать на морозе.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- В очередной раз выкинули на мусорку щенков! Вчера только забрали щенка, которого в пакете выкинули! Чтобы с вами так в старости поступали ваши же дети! И всех призываю в таких случаях писать заявление за жесткое обращение с животными, - написала возмущенный пост в соцсетях девушка, попросив откликнуться тех, у кого живет дома кормящая сука, ведь подкидышам очень нужна любящая мать и молоко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Чтобы с вами в старости так поступили ваши дети!»: в Башкирии неизвестные выбросили коробку со щенками на помойку
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