Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в Башкирии, в котором погиб ребенок

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:18:06+03:00

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По факту пожара, в котором погиб двухлетний ребенок, а еще двое малышей оказались в больнице, Учалинский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сыщики выясняют у родителей, почему они оставили своих детей одних без присмотра.

Напомним, что трагедия произошла вчера вечером, 21 февраля, в селе Юлдашево. Мама трех малышей двух, четырех и шести лет отлучилась на минутку в магазин, оставив детей одних. Ребята стали баловаться со спичками, из-за чего комната загорелась. Вернувшийся домой отец вытащил детей через окно и вызвал скорую и пожарных, но младший мальчик умер в больнице, так и не приходя в сознание. Старшие дети сейчас находятся под присмотром врачей, их состояние оценивается как стабильное.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причины смерти ребенка и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы и родители детей, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU