«Вот такой вот февраль!»: в Башкирии из-за аномально теплой зимы пробудились бабочки-крапивницы
В Башкирии погода по-прежнему удивляет сюрпризами, и кажется, что на улице не последний месяц зимы, а уже вовсю царит весна. Столбик термометра редко опускается ниже -3 градусов, повсюду лужи и ручьи. Вот и в Бирске уже проснулись бабочки, решив, что скоро лето. Фотографию ярко-оранжевой пятнистой бабочки-крапивницы на фоне талых сугробов опубликовали бирчане в социальных сетях.
- Вот такой в этом году февраль. Очень даже неожиданно такое увидеть. Но было очень приятно, - радуются местные жители.
Стоит отметить, что бабочки для конца февраля – действительно редкое и неожиданное явление, потому что из спячки они обычно выходят только весной – в конце апреле-начале мая.
ИСТОЧНИК KP.RU