Стало известно, что случилось с пропавшим в Уфе 17-летним подростком

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:16:02+03:00

Парень вернулся домой, объяснив, что был в гостях у друзей

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В Уфе прекращены поиски 17-летнего Дмитрия Ульданова. Напомним, что парень пропал вчера днем, 21 февраля, когда вышел ненадолго из дома и пропал. Обеспокоенные родители, не сумев дозвониться до сына, обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам «Лиза Алерт». Почти сутки родные прочесывали город, и наконец, Дмитрий нашелся. Как рассказал «КП-Уфа» знакомый парня, он сам вернулся домой – живой и здоровый.

- Был в гостях у друзей. Забыл предупредить, что останется на ночь, - рассказал друг Дмитрия, поблагодарив всех переживающих за участие в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU